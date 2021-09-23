全球經濟復甦下，未來待疫情過後幾年，將帶來更高的消費支出，新興市場股市充滿潛力投資機會，但須面對新的資本性支出週期，及對特定成長型行業更強的控管，投信預料估值較低的新興價值型股將啟動反彈，因企業獲利支撐將帶來龐大機會，布局新興股市基金有利掌握下一波行情。

瀚亞投資預期，疫情過後幾年，估計將會進入新一輪產業轉型帶來的多頭趨勢，隨全球經濟復甦，許多產業迎來強勁的盈利修正趨勢，就過去三個月中，全球盈利修正趨勢保持正向，大多數行業多上修，以能源、原材料和銀行等週期性行業盈利最積極，價值股浮現投資好兆頭。且近年來價值股估值，較成長股和優質股有極大落差與低估，凸顯新興市場價值股潛力。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄表示，新興股市後續以陸股表現為關鍵，陸股前波受到政策監管的衝擊大幅回檔，也拖累新興股市，但隨著評價吸引力浮現又展開反彈。隨大陸政府監管為經濟轉型副作用，反而有利長期正常發展，且財政政策定調逐步正常化，將進一步激勵經濟上揚，進而帶動陸股及新興股市連袂走升。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾指出，新興亞洲小型股適合長期投資核心標的，現階段透過側重大陸、台灣、印度、南韓等皆積極進行改革的中小型企業，藉由民生消費、基礎物料、美容保健、資訊科技與金融深化五大趨勢主題投資，有利掌握新興亞洲經濟體最活躍領域，創造的投資機會。

瀚亞投資認為，ESG將是下一個十年重要特徵，隨消費者和公司逐漸擺脫高碳消費，需在實體經濟進行大規模基礎設施，及資本性支出投資，尤其新興國家更能在實體經濟領域發揮的價值型產業，其中金融、工業和公用事業等，可望更明確展現出其價值。

(時報資訊)