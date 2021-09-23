8月國內投信基金規模微減69億元至4兆8,426億元。投信法人表示，在美國聯準會政策上路前，市場將反覆測試平衡點，因此建議投資人理性看待，可聚焦全球股市，或是有基本面支撐的景氣循環股，或中長期趨勢明確、具成長性的創新科技股。

投信投顧公會資料顯示，截至8月底為止，投信整體基金規模為4兆8,426億元，較7月微減69億元，減幅0.14％，連續兩個月下滑，規模為單月第三高。

華爾街投行預期，縮減購債的起點落在11月。第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示，聯準會加速且擴大縮表規模的機率不高，最有可能以中性溫和的手段執行，也就是每月縮減100～150億美元，分8～12個月結束購債。

黃筱雲指出，聯準會政策上路前，美債殖利率都將反覆測試政策調整後的平衡點，並牽動股、債等資產價格走勢，因此波動在所難免，建議投資人回歸理性看待，聚焦有基本面支撐的景氣循環類股，或是中長期趨勢明確、獲利具成長性的創新科技類股。

野村環球基金經理人呂丹嵐表示，選股策略方面，專注於高品質與獲利能見度高的個股，並重視穩定的自由現金流入以及強健的資產負債表，以控制投資組合下行風險。在當前環境下，選股四大因子（價值、成長、股東報酬及企業盈餘品質）將維持等比重，均衡投資布局。另外，隨著殖利率曲線趨陡，將維持體質較佳的金融股部位。

安本標準投信投資長彭炫通表示，疫情趨緩，企業獲利表現將帶來助力，不僅企業獲利略高於去年的預期值，近期數據更是比已經偏高的預期值表現更為亮眼。此外，目前的通膨水準尚未給本益比帶來風險，以及估值尚稱合理，未來12個月全球股市仍有表現的空間。

目前整體環境讓股票及高風險債券仍有表現的空間，因此短中期內持續看好全球股市、新興市場債、高收益債等資產類別，並側重基本面轉好的標的，但投資人也需留意貨幣政策調整後引發的波動提高，強化風險控管。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示，儘管變種病毒擴散、經濟復甦高峰已過，然企業財報表現仍然亮眼，不過近期因聯準會即將召開會議、企業增稅的不確定性升溫、以及大陸監管政策影響，然而市場預期縮減購債宣布時程有機會遞延，高收益債、新興市場債券表現優於投資等級債。預期全球經濟第四季景氣仍保持持續擴張，將伺機提高風險性資產投資比重。

(時報資訊)