銅箔基板（CCL）龍頭台光電（2383）22日無畏大盤重挫350點，股價逆勢上漲2.2％，收復月線關卡。法人看好，公司兼具英特爾Whitley新平台，以及CCL獨家供貨iPhone 13雙多題材，有望扭轉先前保守氛圍，獲投信法人積極回補持股，近三個交易日偏多操作。
台光電8月營收達36.82億元，改寫歷史新高，較去年同期大增42.2％。市場看好，除手機、筆電、平板等產品的HDI需求保持暢旺，來自伺服器新平台的貢獻強勁，預料Whitley平台出貨持續放量，且美系客戶新機問世，第三季營運有望再創新高。
另外，由於高頻高速網路、高效能運算需求與日俱增，激勵銅箔基板需求上升，台光電也啟動擴產計畫，目前整體銅箔基板月產能約355萬張，明年黃石廠與昆山廠將有新產能開出，擴產幅度估計達60萬張。
展望後市，受惠伺服器拉貨力道延續，以及蘋果等手機品牌廠推出5G新機、類載板應用持續增加，台光電下半年營運成長動能無虞，帶動公司今年在交換機、伺服器平台、BT材料市場市占率將有所突破。
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(時報資訊)
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