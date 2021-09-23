IC載板大廠景碩（3189）受惠ABF與BT載板供不應求，平均銷售單價（ASP）逐季上漲，助於毛利率擴張，且進入下半年傳統旺季，美系客戶拉貨動能轉強、記憶體用載板需求暢旺，以及新產能挹注，下半年營運有望挑戰新高。

景碩今年在BT載板預期將新增一成產能、ASP上漲5％以上；至於ABF載板方面，擬透過去瓶頸的方式增加約三成產能，收回的復揚廠預計年底前加入貢獻，至於今年斥資44.8億元得標的勝華科技楊梅幼獅廠，最快將在明年第二季投產，目前客戶陸續開始簽訂長約，訂單能見度達明年第二季，法人預期今明兩年ASP上漲幅度分別為10％、10～15％。

景碩8月營收達32.98億元、月增5.77％、年增47.69％，再度締造單月新高；累計前八月營收為223.67億元，年成長29.49％，同步創下歷年同期新高。受惠市場產能供需吃緊，新品報價優於過往，法人預期景碩第三季營收可達季增10％以上的水準。

此外，景碩轉投資的隱形眼鏡大廠晶碩，也因國內外疫情趨緩，加上大陸雙11購物節等旺季倒數，帶動隱形眼鏡銷售成長，亦為未來業績增添想像空間。

＊【權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之】

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意