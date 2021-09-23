大陸房地產巨擘恒大爆發財務危機，市場蔓延「雷曼兄弟」可能重演的恐慌情緒，拖累台股22日中秋連假後重挫350點，幸盤面上還有如永光（1711）、鈺創（5351）等零星個股逆勢收紅，漲幅分別為7.89％、0.9％，也成為權證市場上買氣排名前段班之標的。

電子材料需求增加，及電動車電池材料後市看俏等題材，帶動化工股行情異軍突起，其中，積極開拓電子化學品市場的永光，投入開發碳化矽（SiC）基板拋光製程的拋光液，已開始小量出貨予矽晶圓廠。在買盤追捧下，永光22日股價重啟漲勢，一度大漲逾9％，終場上漲7.89％，收在26.65元，成交量增近四成，破19.3萬張。

永光四大事業包括色料、特用化學、電子化學與碳粉，8月營收7.57億元，年增27.69％，今年前八月營收達61億元，年增22.5％。

蘋果新品發表會端出多項新品，新一代Apple Watch及iPad系列將充電孔全面更換為USB Type-C介面，更加速充電效率。面對USB 4超級周期來臨，高速傳輸題材之IC設計股「殺出一片天」，法人點名，如鈺創等Type-C概念股下半年將大啖蘋果周邊配件訂單，可望推動營運向上表現。

鈺創2021年聚焦利基型DRAM、USB 4等高速傳輸介面、2D／3D機器視覺感測模組，以及深度圖影像處理器等三大產品線；專精型緩衝DRAM已打進5G寬頻通訊、AI終端、雲端儲存等供應鏈並量產出貨。

鈺創上半年營收23.26億元，年增33.2％，平均毛利率26.6％，本業營運已轉為獲利，獲利達2.05億元，每股盈餘（EPS）0.76元。

(時報資訊)

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