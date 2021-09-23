中信投顧指出，ABF載板需求持續吃緊，指標股欣興（3037）明、後年產能開出，預期營收將加速成長，給予「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價升至180元；另一投顧機構則看好日月光投控（3711）營運迎來旺季，升目標價至156元。

中信投顧指出，欣興經營管理階層表示IC載板持續強勁，尤其是ABF產線，BT載板則受惠客戶導入AiP，帶動產能利用率維持高檔，HDI與軟板方面，在智慧機等消費電子產品進入旺季下，產能利用率亦有望提升，預估各產品線產能利用率分別為IC載板維持70～75％（滿載），HDI為80～90％，PCB為80～90％，FPC為70～75％。

投顧法人預估，欣興第三季營收季增17.6％、至282.53億元，優於原預估的250億元左右，毛利率將較前一季度增加1.5個百分點、至20.9％；預估單季每股純益約1.97元。

ABF載板受惠於5G、人工智慧、高效能運算（HPC）等應用，帶動層數與封裝面積提升，需求隨之成長，欣興因而多次上調資本支出，預計2021～2023年資本支出超過700億元。產能部分，楊梅廠新產能將在下半年試產，2023年上半年全產能生產；山鶯廠產能將在2022年第三至第四季恢復，預期明、後年產能加速成長。在價格方面，客戶導入新的封裝技術，提升ABF載板用量，預期有助單位售價提升。

投顧研究機構針對日月光投控指出，第三季進入傳統旺季，日月光投控在東南亞的工廠受疫情影響有限，蘋果推出新款iPhone等產品，備貨需求強勁，其中，iPhone支援mmWave規格，對AiP的需求增加，預期AiP下半年出貨將逐季成長，打線、先進封裝、EMS產能均將維持滿載，累計7、8月營收達成率符合預期。

放眼2022年第一季，法人指出，雖仍將有季節性因素影響，預期客戶訂單將因應淡季調整，但並未出現客戶明顯砍單的現象，且產品規格升級，對封裝的要求或測試時間均有提升，營運可望淡季不淡。

(時報資訊)

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