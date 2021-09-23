本周迎來動盪的開始，中國監管機構警告稱，恒大可能影響中國金融系統的穩定。投資者擔心，與恒大及類似企業有關的大型銀行可能受到其影響，從而影響全球市場。中國恒大集團危機繼續發酵，市場對中國金融系統的擔憂也在持續，與此同時，引起美國市場緊張的另一因素是美聯準會（Fed）會議。

美國時間21日至22日，Fed召開會議，市場擔心在變異毒株（Delta）給經濟帶來的影響持續之際，全球經濟仍然在從新冠肺炎流行的衝擊中緩步復原，如果此次會議通過計劃，削減對美國經濟今年的貨幣支持，會導致經濟嚴重下滑。美國道瓊指數9月20日以1.8％的跌幅收盤，而且歐洲市場也出現類似下跌，德國DAX指數下跌2.3％、法國CAC4下跌1.7％。

歷經全球股市周一的猛烈拋售，華爾街持續評估恒大危機與Fed利率會議可能帶來的風險，投資者在等待Fed的最新決策，以及中國政府如何應對恒大危機，市場正在消化可能蔓延的影響。

目前華爾街大咖看法不一，摩根士丹利（Morgan Stanley）認為，美股回跌是必然，回跌幅度達到20％的機率已經升高，摩根大通（JP Morgan）則主張，股市基本面未變，逢低買進的時機已到。

目前機構投資人對於中期的多空看法呈現兩極，投資人應隨時注意股市大幅波動，以及其所產生的風險。商品方面，較積極型的投資人可運用台灣期交所發行的台灣永續期貨，來分批布局參與行情，同時降低波動風險。

（華南期貨顧問部提供，方歆婷整理）

(時報資訊)