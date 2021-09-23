2021年九月初時，因著就業數據相對不太樂觀、非農數據大幅低於市場預期的衝擊下，不斷傳出美國的縮減購債時程將向後遞延的說法，激勵金價從8月中的低點強勢V轉，強勢上攻、一舉站上各期重要均線。

不過，有在關注金價的投資人會發現，黃金期貨價格自非農公布之後趨勢強度轉弱，12月的黃金期貨更在9月16日重挫，帶量跌破下檔震盪區間。

美國非農的新增就業數值，其實會調整前兩期的就業數據，統計過往20年，通常8～9月的後續調高在幅度及機率上，較其他月份來的高出許多。進一步觀察細部數據，8月在過去10年中，只有一次是向下調整新增就業人數。

鑒於此，在9、10月非農數據公布時，很高機率會調高目前8月的新增就業人數，也就是說，目前的就業數據應該沒有想像中悲觀，8月數據評估是疫情升溫下，導致的短期餐飲業失業人口上升所致。

至於CPI方面，從二手車價下跌、新車價格上漲來看，先前貢獻率很高的二手車租金與價格已經大幅趨緩，其餘項目與上月相較，多數也呈明顯下滑趨勢，因此，在沒有惡性通膨情況下，金價上漲題材轉弱，加上就業數據可望逐漸回溫，支持美聯準會（Fed）2021年FOMC會議提出Taper前瞻指引，間接壓抑金價走勢。

綜觀美國經濟數據與Fed動向可發現，目前格局支持美元指數墊高，在金價的兩大題材上，即通膨與美元避險需求，在近期都不見發酵跡象，不利多方操作。投資人可利用微型黃金期貨，偏空思考，參與市場行情。（統一期貨提供，方歆婷整理）

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