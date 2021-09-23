中國恒大債務危機引發連鎖賣壓，國際股市走弱，衝擊台股22日連假後首個交易日跳空開低，終場大跌350點，收在16,925點，萬七大關告失，台指期則是下跌394點，以16,900點作收。

專家認為，目前台股拉回至半年線震盪整理，因指數跌破所有均線，原先支撐轉為壓力，以中性偏空看待為宜。

價差方面，台指期轉為逆價差25.82點。籌碼面上，三大法人賣超426.8億元，淨空單增加957口、至9,106口，其中，外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加1,215口、至17,828口；外資對現貨同步賣超、金額354.95億元。

在自營商選擇權淨部位上，22日以賣買權和買賣權做增量。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為六千餘口，買權賣權OI增量依舊相去不遠。新開周選方面，買權OI呈現略大於賣權，目前選擇權多空皆無明顯表態。

在選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未平倉最大量集中在16,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.12降至1.06。VIX指數上漲4.57至21.71。永豐期貨研調認為，整體選擇權籌碼面有利空方。

群益期貨表示，外資期現貨同步作空，自營商選擇權中性格局，月、周選中性不變，整體籌碼面中性偏空。技術面台股目前上檔呈現M頭壓力，在9月17日高點壓力沉重下，短線台股的反彈可逢高偏空操作。

元富期貨指出，台指期22日開低震盪走高格局，受中秋連假國際股市修正影響，指數開盤以跳空之姿跌破下方支撐，隨後多空雙方相互拉扯，盤勢呈大幅震盪，終場以紅K棒留下影線作收。由於目前指數跌破所有均線，原先支撐轉為壓力，先以中性偏空看待為宜。

(時報資訊)