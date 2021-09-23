櫃買上櫃股票震盪偏弱行情，但興櫃市場發行面維持熱絡，近期有5檔興櫃新尖兵將密集掛牌，其中雄順金屬（2073）今（23）日以每股32元掛牌，下周二（29日）則有富利康科技（6837）、金鼎科技（6832）、千附精密（6829）以及展達通訊（3447）等4檔同日掛牌，掛牌參考價各為62元、56元、78元、23元。

雄順主要從事金屬線製品加工服務包括線材酸洗、線材球化及退火熱處理及線材伸線等加工製程服務。2020年營收4億5,051萬元，稅後盈餘5,245萬元，每股盈餘（EPS）2.19元。該公司自結今年前七月營收3億6,217萬元，稅後盈餘5,444萬元，EPS 2.18元。

富利康主要從事陶瓷纖維濾管及陶瓷纖維觸媒濾管之開發、製造及銷售。富利康科技2020年業績，營收2億6,966萬元，稅後盈餘3,558萬元，每股盈餘（EPS）1.11元。該公司自結前七月營收2億9,715萬元，稅後盈餘8,481萬元，EPS 2.63元

金鼎科為金屬纖維模布緩衝材之專業廠商，主要產品耐高溫不銹鋼金屬纖維模布及燃燒器金屬紗，產品應用汽車玻璃以及其他玻璃成型過程中模具框架的包覆材料。金鼎科2020年營收3億3,686萬元，稅後盈餘6,549萬元，每股盈餘（EPS）3.14元。該公司自結前七月營收2億3,459萬元，稅後盈餘3,814萬元，EPS 1.76元。

千附精密主要從事精密零組件整合製造業務，提供包括光電設備如平面顯示器設備、半導體產業製程設備精密零組件整合製造服務，以及生產航太產業機身結構及飛機引擎零組件等。千附精密2020年7月才成立，當年累計營收3億5,495萬元，稅後盈餘3,123萬元，每股盈餘（EPS）1.12元。該公司自結前七月營收10億756萬元，稅後盈餘1億6,659萬元，EPS 3.10元。

展達主要從事數位用戶迴路傳輸設備、無線及微波通訊設備及數據機等網路通訊產品之研究開發、製造及銷售等業務。展達通訊2020年營收28億2,347萬元，稅後盈餘1億4,973萬元，每股盈餘（EPS）1.57元。該公司自結前八月營收22億4,697萬元，稅後盈餘9,329萬元，EPS 1.34元。

(時報資訊)