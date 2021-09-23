時序已進入9月底投信作帳行情，投信連八日買超近79億元，為8月下旬來再度出現連八買，台股指數破萬七，不少投信手中持股可能出現績效不佳情況，投信作帳行情更急切，篩選近八日投信累計買超5億元以上個股計有12檔，其中，富邦媒（8454）及創意（3443）更各達11～12億元以上。

每逢季底都是投信拚比績效的重要季節，距離9月底還有六個交易日，台股加權指數22日雖摜破萬七關卡，但投信買超不中斷，與八大官股券商並肩買超，共同抵禦外資及自營商大賣超；投信單日再狂逢低撿便宜貨，買超21.58億元，合計近八個交易日共買超78.82億元，為8月17～26日連八買後再見積極連買動作。

以投信近八日累計買超金額篩選，富邦媒及創意更各達11～12億元以上，中鋼、台塑、台積電、儒鴻、聯茂、鴻海、金像電、富邦金、中租-KY及亞聚等，均獲得投信近八日累計買超5～9億元以上。

投資專家指出，美股電子期貨盤於台北時間22日晚間已明顯出現反彈，22日美股開盤表現將是外資是否持續賣超的主要關鍵。

華南投顧董事長儲祥生指出，2021年來上市櫃公司獲利成長可觀，但因疫情帶動的非常態獲利成長，恐不會是常態，加上終端需求出現雜音，電子消費需求有減弱趨勢，不少個股出現法人逢高調節的壓力。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意