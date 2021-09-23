三高價千金力旺（3529）、祥碩（5269）、譜瑞-KY（4966）同步於「2」字頭門檻前徘徊，誰能脫穎而出引發外資圈關注，美銀證券先後調升力旺、譜瑞-KY股價預期；祥碩雖得摩根大通青睞，然外資示警短期逆風，股價表現弱勢。

撇開外部波動因素，台股高價股題材不斷，先是前股王大立光股價回落後，意外與信驊進入股后保衛戰，緊接著三檔股價落在2,000元大關前的千金股，究竟是由力旺衝鋒創新高，或譜瑞-KY再度挑戰「2」字頭，抑或是祥碩能止跌回升出線，也給台股增添話題性。

美銀證券指出，基於供應端富紀律、且半導體在數位化時代中扮演關鍵角色，其研究團隊甫調升全球半導體成長預期，估計半導體整體市場規模2020～2023年的年複合成長率達15％。對應至力旺，受惠各種電子零組件製程升級與規格提升，加上搶得更多市占，美銀看好將複製過往的高營運成長力，將推測合理股價由1,850元升至2,050元，正是問鼎「2」字頭千金寶座。

另外，隨力旺股價飆漲，不少機構法人對評價是否滿足有了疑問，美銀證券強調，力旺業務結構性成長力道堅實，基本面目前看來不太可能是力旺股價的負面因子，反而將持續支撐股價表現。

譜瑞-KY同時獲得美銀、瑞信、摩根士丹利證券等外資青睞，推測合理股價都在2,100元之上，瑞信證券科技產業分析師蘇厚合指出，根據譜瑞-KY經營管理階層看法，受惠於更佳定價環境與產品組合，下半年毛利率可望維持高水準表現。

相對地，三檔千金股中，股價唯一曾高於2,000元之上的祥碩，不僅法人機構看法多空分明，最近還遭遇不小逆風，摩根大通最新提出，祥碩短期營運偏疲弱，主要來自大陸標案暫停與品牌事業去化庫存，加上ABF供應增加速度極其有限所導致，而且這些變數將延續到第四季，外資推算，祥碩第四季營收將季減一成、年減19％，單季每股純益更將掉到9.8元，季減28％、年減11％。

然摩根大通持續給予祥碩「優於大盤」投資評等，認為可趁拉回時布局，但美銀、富邦投顧都持保守觀點，研判評價已高，股價預期最低為1,750元。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意