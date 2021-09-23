國光生技（4142）流感疫苗海外版圖再傳捷報！國光生宣布，與俄羅斯疫苗製造商Petrovax完成簽約，每年提供四價流感疫苗原液，在俄國調劑充填包裝，未來可望供應俄羅斯及鄰近各國，插旗中亞及東歐市場；這也是國光生繼流感疫苗原液量產出口日本後，再將流感疫苗原液代工業務深入歐洲。

國光生表示，俄羅斯今年已小量進口國光生四價流感疫苗原液，並在當地完成規格測試和品質確認；因國光生流感疫苗廠已獲歐盟認證，俄羅斯法規單位認為無須查廠，因此，今年將把小量試產的流感疫苗成品送俄羅斯法規單位申請藥證，若一切順利，可望在明年取得四價流感疫苗藥證，正式進入量產採購階段。

國光生多年來布局國際化路線，取得歐盟（EMA）及美國FDA查廠等國際認證；由於近年來俄羅斯常是新流感病毒的發源地，當地對流感疫苗需求大增，俄國及東歐已成為極具開發潛力的疫苗新市場。

國光生指出，依俄羅斯方提出的需求，第一年採購流感疫苗原液至少100至300公克，之後根據市場需求每年可能再提高採購量。

俄羅斯有二億人口，鄰近東歐和北亞、中亞地區，市場極大，一旦成功進軍俄羅斯，國光生未來將複製此模式，繼續前進東歐各國。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意