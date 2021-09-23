美國對國內輪胎廠課徵高比例反傾銷稅，為降低衝擊，南港（2101）、泰豐（2102）積極「去美化」；南港指出，將加強美國以外銷售表現，強化中東、亞洲、澳洲及中南美洲等地業務、推出電動車胎新品，希望能盡量抵銷損失。

泰豐積極提升歐洲、中南美及亞洲區等非美市場業務，發展海外代工合作模式來因應。

南港被美課徵的反傾銷稅率為101.84％、泰豐則被課84.75％。美國為南港主力市場，營收占比約三～四成，輸美受阻，累計今年前八月營收56.03億元，年減9.2％。

南港表示，已積極強化非美市場業務；另外，隨全球電動車銷量上升，南港電動車輪胎銷售比重也增加，並研發多款新產品。南港指出，汽車市場的需求結構產生質變，SUV（運動休旅車）銷售比已逼近四成，且持續攀升，因此降噪海綿緊貼於輪胎內側的電動車胎、客製化花紋及規格的SUV胎，都是南港強攻的新產品，也會是成長力道較強的品項。

泰豐中壢廠產品輸美比例高達八成，因美國接單全面性衰退，以致今年累計前八月合併營收11.28億元，年減69.42％。泰豐降低反傾銷稅衝擊的因應方式，其中，美國訂單轉與海外代工合作生產，以逐步恢復對美供貨；另外，開發非「乘用車（PCR）和輕卡車（LT）輪胎」之產銷，如賽車競技輪胎等，。

(時報資訊)

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