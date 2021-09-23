塑膠射出成型機大廠富強鑫（6603）來自大陸、台灣及海外等市場在手訂單長達半年，年底前訂單滿載，開始接明年訂單。今年出貨及營收雙雙優於去年；新台幣兌美元匯率若不再大幅升值，依據上半年EPS回升至0.4元，賺贏過去年0.08元，今年獲利可望勝過去年。

富強鑫訂單穩定增長，尤其大陸增長幅度最大，8月合併營收高達4.68億元，年成長42.41％；前八月合併營收攀升至29.45億元，年增64.98％，雙雙改寫同期新高，其中塑膠成型機前八月營收占比達87.6％。

參加貿協首度主辦台北國際橡塑膠工業展線上展將於28日登場，富強鑫表示，除介紹公司及新產品外，也會與國外買主做連結，爭取新訂單。

富強鑫表示，目前大陸訂單以汽車、家用產品、電子及醫療等產業居多，台灣訂單則以家用產品及汽車等產業為主，印度廠因當地疫情而受影響，出貨較少，等解封後，印度廠出貨會慢慢回穩，供應以印度市場為主，但會備一些庫存，視客戶需求而機動調整，銷往中東或非洲市場。

富強鑫指出，因應原物料上漲及新台幣匯率升值，今年已經調漲售價，平均漲幅一成，如果新台幣匯率持續走強，不排除再度調漲售價。而在美元應收帳款也展開避險，除預售美元而降低持有部位，也增加美元借款，自然避險等方面著手。

(時報資訊)

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