精密金屬機械加工大廠時碩（4566）汽車零件出貨，雖受豐田等車廠車用晶片短缺而減產或停工影響，但拜電動自行車齒盤等工業產品訂單增長而抵銷衝擊，9月出貨有機會優於去年同期。時碩董事長黃亞興表示，今年營收追求兩位數成長的目標不變。

時碩8月合併營收3.94億元，年成長34.75％；前八月合併營收29.33億元，年增35.03％，雙雙創同期新高。時碩表示，8月營收增長主因是電動自行車客戶拉貨強勁，半導體設備等工業產品客戶訂單穩健，帶動整體營收增長。

時碩指出，馬來西亞是車用晶片主要生產基地，7月底爆發疫情再度封城，導致8月亞洲車用晶片封裝業出貨一度受影響。馬來西亞解封後，汽車零組件一階供應商客戶原本預期9月起，汽車零件拉貨可逐漸恢復，沒想到，9月豐田、本田、通用及福特等國際汽車大廠陸續宣布，因車用晶片短缺，部分工廠減產或停工，其中不少汽車廠又是時碩汽車零件一階供應商的客戶，時碩汽車零件供貨連帶也受影響。

時碩表示，在大陸無錫及西安兩地設廠，西安生產自行車齒盤等工業產品為主，時碩斥資在無錫擴建新廠，正著手進行備料、備貨及長期計畫，生產也會依未來需求而做調整。

至於航太零組件在巔峰時期，2018年營收占比12％、2019年攀升至13％，今年上半年則因汽車零組件、自行車齒盤及半導體設備等工業用品訂單及出貨增加，營收占比下滑至4％，目前航太零件接單及出貨開始回暖，營收占比逐漸回升。

此外，時碩由大陸無錫公司與大陸常州安康醫療器械簽約，今年開始小量供應外科微創手術精密機械加工件用在驗證及法規認證，明年對營收貢獻會逐漸放大。黃亞興看好時碩今年自行車零件工業產品接單及出貨顯著增長，汽車零組件出貨端視車廠車用晶片缺料狀況而定，今年整體營收有機會勝過去年。

(時報資訊)

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