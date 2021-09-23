創業家兄弟（8477）表示，旗下生活市集整頓旗下點數經濟，將推出「生活幣」，創業家兄弟表示，目前生活市集累積近800萬會員數，接下來將透過三大方向來加強站上點數經濟，創業家兄弟預期，點數結合會員制度，將有望優化平台上商品的推薦，識別核心用戶，連帶提升廣告投放效益，將有望為接下來業績挹注成長動能。

創業家兄弟表示，觀察9月站內數據，使用點數的訂單於9/9購物節當日增加三倍，折抵超過15萬點，較平常日高出6.7倍，整體使用率平均也較8月份成長六成，顯示點數生態圈的效益逐漸顯現。

生活市集在2018年就開始推出站內點數來經營會員機制，累積至今已發出超過4億點，使用率平均達60％，也帶動站內回購率高達 80％。創業家兄弟表示，這次將過去的點數正式改為「生活幣」，期望可以加深與品牌的連結，同時加大點數優惠與經濟效益。

創業家兄弟董事長郭書齊表示，接下來將透過三大方向強化生活幣的店點數經濟，一是擴大可使用的範圍，同時也降低獲取條件，加大使用者廣度。第二則是優化點數使用者體驗，包括領取引導、使用提醒以及使用流程介面優化。最後，也將劃定期免費贈點、消費高集點的活動，期望能打造成為全通路最好使用的點數機制。

創業家兄弟上半年營運陷入虧損，每股虧損0.13元；累計今年前8個月營收26.7億元，較去年同期減約15％。不過，創業家兄弟近期整頓旗下點數，將有望為營運帶來新動能。

(時報資訊)

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