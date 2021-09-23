貿聯-KY（3665）受惠產品組合優化及反映原物料成本調整報價，第二季營運優於預期，展望下半年，法人看好該公司產品組合持續優化，包括電動車、儲能、資料中心、半導體設備等產品比重提升，並降低來自筆電產品營收，有助於下半年毛利表現進一步成長。

貿聯第二季營收70.16億元、稅後淨利5.51億元、每股盈餘4.13元，其中，毛利率23.81％、盈利益率10.76％、淨利率7.78％，較第一季呈現三率三升。受惠車電需求強勁，貿聯8月營收24.8億元、月增7.93％、年增23.6％，創單月歷史新高，累計前八個月營收達179.5億元、年增26.1％，為歷年同期新高。

從各產品出貨來看，工業用線束中，報導體設備、醫療線束出貨持平；資訊科技方面，擴充基座出貨持平，不過數據中心線束出貨成長；車用線束，電動車與運動車（ATV）線束垃或增加；電器線束出貨則約略持平。

法人表示，擴充基座貢獻雖然下滑，不過數據中心、電動車、儲能相關、半導體設備等產品營收優於上半年，帶動下半年毛利率、營益率表現進一步成長。展望後續，缺料的不確定性仍需觀察，不過產品組合持續優化下，有利於獲利表現成長，加上訂單、需求穩定，預期貿聯下半年營運優於上半年看法不變。

貿聯表示，第二季成長動能來自長期動能產品營收占比，已經明顯超過擴充基座加上擴展延接裝置，期望下半年幅度持續擴大，進一步優化產品組合。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意