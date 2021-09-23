死守六年的六成毛利率恐跌破？外資拋出新利空，壓得大立光喘不過氣來，22日股價再破底，以當日的最低價2,310元作收，跌幅也跟進擴大至4.74％，讓蘋果新機上市前的喜悅一掃而空。

因智慧機鏡頭規格升級緩慢、智慧機需求疲軟與供應鏈中斷等利空齊發，大立光營運迎逆風，外資趁機落井下石，看衰大立光明年毛利率恐跌破六成大關，甚至祭出新低目標價2,055元，雙重利空齊發，大立光失守3,000元大關，連蘋果新機上市的利多也止不住大立光跌勢，大立光死守六年的六成毛利率恐跌破，成了大立光股價最大的罩門。

瑞銀證券估大立光今年毛利率面臨六成關卡的保護戰，雖可望勉力守住，但平均毛利率卻僅達60.4％、勉強在六成關卡前止步，較去年的66.97％，下修6.57個百分點，2022、2023年毛利率則會摜破六成支撐，分別來到59.3與59％，利空罩頂，讓大立光破底聲頻傳，股價寫下2016年5月以來新低。

另一家美系外資新出爐的報告也以大立光7月、8月營收呈年減為由，推論智慧型手機鏡頭市場已進入新紅海，隨著規格升級變慢，有愈來愈多的新進者或是小廠搶進市場，好比瑞聲的7P混合鏡頭已上軌道，歐菲光7P鏡頭已進入量產、8P鏡頭已進入試產。在高階鏡頭市場競爭愈趨激烈下，大立光的營收和毛利率都受壓，美系外資也跟進下修了大立光2021～2023年獲利預估值達10％、15％及15％，同時給出了2055元的新低目標價。

外資法人齊唱衰，讓大立光股價加速趕底，惟昨日大立光雖然跌勢猛烈，但三大法人棄守力道卻不強，僅自營商賣超18張，據此，法人推估，由於短線跌深，再加上收盤價2,310元與美系外資新出具的2,055元新低目標價已相去不遠，推測2,055元應是短線有效的支撐，至於能否止穩回升？本周是關鍵。

(時報資訊)

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