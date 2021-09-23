類比IC廠茂達（6138）布局Mini LED市場傳捷報，將於年底前開始量產出貨並打入大尺寸電視供應鏈，加上DDR 5的電源管理IC將於2022年放量出貨。法人看好，茂達在多樣新品將於2022年齊力衝刺出貨帶動，業績將有望更上一層樓。

茂達2021年受惠於PC／筆電等遠端需求帶動風扇馬達驅動IC、電源管理IC等產品出貨全力衝刺，使2021年前八個月合併營收年成長26.5％至43.05億元，改寫歷史同期新高，且全年獲利可望相較2020年翻倍成長。

不僅如此，茂達已經備妥2022年的新產品，未來非筆電產品線將可望成為公司營運的一大助力。其中，應用在Mini LED的區域調光（local dimming）的產品線目前已經開始量產出貨，預期年底前將開始放量出貨，並打入中國電視品牌供應鏈。

供應鏈指出，茂達除了鎖定電視領域之外，目前正在送樣螢幕或筆電等中小尺寸的應用，最快有機會在2022年傳出好消息。據了解，目前Mini LED被視為下一代的顯示技術，關鍵在於Mini LED具備較低功耗、光線對比度更強，因此舉凡蘋果、三星、OPPO及小米等各大品牌廠都開始投入研究並規劃在近幾年大量導入Mini LED技術，茂達有望透過提前布局，搶下相關訂單。

此外，英特爾將推出新一代PC處理器Alder Lake，當中導入許多新規格，並支援新一代DRAM規格DDR5，以及高速傳輸規格PCIe Gen5。其中，茂達以DDR5的電源管理IC獲得各大OEM／ODM廠認證通過，目前已經開始少量出貨。

法人指出，由於英特爾在Alder Lake導入許多新技術，因此有機會刺激市場上的換機需求，茂達可望在2022年上半年開始放量出貨，推動茂達DDR5的電源管理IC出貨更加強勁。

(時報資訊)

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