微機電（MEMS）麥克風廠鈺太（6679）2021年在筆電、遊戲機及跑步機等終端產品帶動下，法人預期，鈺太全年獲利將可望倍數成長，且2022年在遊戲機、智慧電視等非筆電出貨可望續強情況下，營運將可望再拚新高水準。

鈺太受惠於2021年筆電、遊戲機及跑步機等MEMS麥克風，使前八個月合併營收繳出年成長61.4％至18.49億元的歷史同期新高水準。法人指出，鈺太第四季營運仍可望持續受惠於各大客戶拉貨，達到淡季不淡水準，推動全年獲利繳出倍數成長的歷史新高水準。

且進入2022年後，鈺太先前耕耘的遊戲機、智慧電視等終端客戶拉貨動能有機會持續走強，代表營運可望向上衝高。法人指出，當前Sony的PS5在市面上仍舊呈現供不應求水準，因此Sony拉貨動能有機會一路延續到2022年。

根據外媒報導，Sony公告最新數據，2020年11月開賣的PS5，直到2021年7月18日全球銷售數量已經突破1,000萬部，成為PS系列史上銷量最快突破千萬的機種，且SIE（Sony Interactive Entertainment）執行長Jim Ryan更對外指出，PS5仍處於缺貨狀態，預期後續有機會持續擴大拉貨。

不僅如此，近期智慧電視逐步成為市場主流，當中遙控器開始具備語音辨識需求，目前鈺太獲得全球一線電視品牌訂單，出貨動能正逐步擴增。法人預期，隨著智慧電視需求不斷增加，預期後續MEMS麥克風出貨表現將有望更上一層樓。

事實上，人工智慧（AI）技術不斷成長，帶動語音辨識需求持續衝刺，舉凡智慧手機、電視及車用等終端應用都需要導入語音辨識，讓MEMS麥克風需求量不斷大增，鈺太則因此受惠。

整體來看，法人看好，鈺太2021年MEMS麥克風出貨量可望達到5億套水準，其中數位式MEMS麥克風比重不斷提升，可望上看三成以上水準，進入到2022年後，預期鈺太MEMS麥克風出貨動能有機會再度改寫歷史新高，且隨著數位式MEMS麥克風比重可望持續提升，獲利將同步再締新猷。

(時報資訊)

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