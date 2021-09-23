總經與市場分析：

近期美股面臨利多出盡、利空頻傳的保守氛圍，9月初公佈的8月美國就業報告雖然讓聯準會幾乎不可能於9月宣布縮減購債，但在8月底Jackson Hole央行年會後，市場對於9月縮減購債的預期早已降溫，鴿派政策延續的利多大都已提前反映。市場將關注焦點轉向「停滯性通膨」的風險，Delta疫情導致供給短缺問題更加嚴重，除拖累復甦腳步，通膨壓力也持續更久，而中國恒大集團引發的地產業債務危機也讓中國經濟成長有放緩疑慮。

美國基礎建設、新財年預算案、債務上限三大財政議題目前全部在國會卡關，因此未來幾個月聯邦政府關門及債務違約的風險也將逐漸浮上檯面，種種因素讓近期市場氛圍轉趨保守。展望後市，經濟與企業獲利成長依舊是股市長線向上的主要動能，但考量復甦高峰期已過，且短期面臨財政政策及貨幣政策的不確定性，金融市場波動料將加劇。

投資方向：

中秋連假期間，受到恒大集團違約風險升溫加上中國官方加強整頓香港地產商影響，港股首當其衝。22日節後陸股開市表現相對沉穩，午盤後指數重回盤上，股市受到恒大事件影響有限。台股與美股連動較大，台股休市期間美股跌幅約2.3～3.7％，22日台股開低走低，收盤指數16,925.82點大跌350.97點，跌幅2.03％；櫃買指數收207.81點下跌3.5點，跌幅1.66％，指數跌破月、季，半年線及萬七整數關卡，多頭停損賣壓出籠。

本周觀盤三重點，首先是恒大違約後續進展，本周將有8,350萬美元海外債券利息和3,600萬美元國內債到期，若不能如期支付利息，後續將進行30天協商期，年底前還有高達6.69億美元利息將償還，若違約將對市場產生一定程度影響。

其次是聯準會將公佈利率會議，研究部預期FOMC會議聯準會將會對縮減購債給出更明確的預警，並於11月初的FOMC會議宣佈縮減購債，雖然聯準會將以鴿派的方式進行縮減購債，但9月FOMC會議將有高機率出現「經濟成長預估下修、通膨預估上修、利率點陣圖上移」的鷹派驚喜。第三是國內央行理監事會議將對下半年GDP展望提出預測，也將是重要觀察指標。

由於美股自2月份以來連續上漲7個月，累積漲幅達20.03％，9月能否收紅仍有變數；目前台股處於營收與財報空窗期，加上成交量持續萎縮，指數上攻空間有限，預估指數將於16,500～17,500點區間整理。選股方向，可以留意晶圓代工、伺服器、矽晶圓、電動車、電子標籤，解封概念股、PVC和EVA等部份原物料族群。

(時報資訊)