「恒大風暴」持續影響全球金融市場，台股22日重挫350點，跌落萬七關卡，市場擔憂，後續債務處理及中國大陸經濟對全球金融體系衝擊程度仍是未知數，加上指數位居高檔，帶動避險情緒升溫，資金湧入反向型ETF，包括元大台灣50反1（00632R）、國泰台灣加權反1（00664R）等皆呈現量增價揚走勢。

在外資22日大舉賣超354億元之下，大盤跳水補跌，權值股同步回檔，反向ETF則成為資金避風港，元大台灣50反1、國泰台灣加權反1、群益臺灣加權反1及富邦台灣加權反1等4檔台股反向型ETF交投放量，以元大台灣50反1單日爆出24.5萬張大量位居ETF成交榜首。

法人指出，中國地產集團事件造成全球主要股市短線急修正，不過主要集中在信心層面，預期演變成系統性風險的機會不大，而台股整體賣壓也未全面擴散，跌停家數僅兩檔，但成交量能不足，盤面缺乏主流，資金流往反向ETF，也顯示逢低承接買盤偏向保守，市場觀望情緒相當濃厚。

除了恒大債務問題之外，投資人等待聯準會政策立場、產業景氣等進一步訊息，加上當前全球及美國景氣復甦因高基期等因素，出現短暫景氣換檔效應，市場對於利空訊息反應加大，也促使短期避險資金轉進反向型ETF。

同時，在全球股市震盪之下，包括富邦NASDAQ反1、元大滬深300反1、元大S&P500反1等也呈現價漲量增走勢，平均漲幅皆超過2％以上。

投信法人提醒，反向ETF追蹤標的指數為「單日」反向一倍報酬，複利效果特性會使長期表現與原型指數的反向一倍累積報酬有所差異，而且反向ETF收取的經理費、保管費，以及每日重新再平衡滋生的交易成本，都是投資人需承擔的成本費用。

建議在布局反向ETF時，較適合採取短期交易策略，或是可持續留意行情變化的投資人進行操作，並評估自身風險屬性與商品適合度，設立與執行停損規劃。

(時報資訊)