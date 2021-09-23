台股失守「萬七」，五倍券受惠股「活水」來相救！受恒大集團違約風暴衝擊，台股22日重挫，惟「五倍券受惠股」在題材力挺下，相對強勢。網家（8044）、新零售（3085）連袂漲停，法人看好電商第四季「旺上加旺」；3C通路燦坤（2430）、觀光股夏都（2722）也上漲逾2％。

法人指出，國際市場變數仍大下，反倒內需概念股在政策面激勵下，可望「由受害股轉受惠股」，短線可望獲得資金青睞。

本土疫情獲得控制，二級警戒維持至10月4日，五倍券22日上午也開放數位綁定、連同八大加碼券登記同步上路，包括觀光、餐飲、百貨、電子通路等搶發「振興財」。

夏都、南仁湖22日分別上漲2.4％、1.53％，寒舍、亞洲藏壽司、美食-KY力守平盤之上，上市觀光類股指數表現強於大盤，僅小跌0.83％。

隨國內疫情逐漸獲得控制，據統計，上市櫃觀光類股中8月營收逾85％呈現月增態勢，後續隨國慶連假、五倍券「添柴火」。

法人指出，內需型產業「最壞時間已過」，後續營收可望逐月攀升，第三季財報亦可望「走出疫情低潮」。

至於百貨業者，遠百勁揚2.59％；3C通路也喜迎利多，燦坤股價22日盤中一馬當先「由黑翻紅」，終場大漲5.4％，改寫逾八年來新高，順發也上漲1.02％。

此外，本次五倍券有別於2020年三倍券排除電商的作法，電商也規劃設立振興五倍券專區。

法人分析，國內電商業者可望迎來「疫情」、「雙11、雙12旺季」、「五倍券」三重利多，第四季「旺上加旺」。網家、新零售22日連袂漲停，富邦媒、興櫃股王綠界科技也漲3.7％、0.5％。

PChome網家17日宣布私募案引進策略投資人開發金、中華電等，預計將募集10億元，加上五倍券開放數位綁定，「雙重利多」激勵其股價22日直奔漲停。

此外，富邦媒盤中也大漲近半根停板，受惠「宅經濟」題材火熱，8月營收72.24億元、累計前八月營收550.17億元，雙創同期新高，第四季又適逢「雙11、雙12」兩大電商最大檔期，營收可望再攀高峰。

台新投顧副總黃文清認為，國際市場短線前景不明朗，內需概念股包括五倍券受惠股、綠能概念股，反倒在政策面力挺下可望「殺出一片天」，題材發酵下，振興概念股後市表現可期。

(時報資訊)

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