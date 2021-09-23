全球記憶體領導品牌十銓科技推出工業級多元創新技術解決方案，包含M.2 SATA固態硬碟S750-M80、mSATA固態硬碟S750-3A及DDR4 WT DIMM系列產品，採用具美國發明專利（專利號：US 11,051,392 B2）及台灣發明專利（專利號：I703921）的石墨烯銅散熱方案，提供了業界最強而有力的效能與散熱技術，全力搶攻5G高速運算、車載電腦、智慧物聯網（AIoT）、邊緣運算（Edge computing）等應用。

瞄準工控市場需求攀升，十銓科技推出兩款工業級固態硬碟，分別為M.2 SATA固態硬碟「S750-M80」及mSATA固態硬碟「S750-3A」，此兩款產品不僅支援TCG Opal 2.0及AES 256位元硬體加密，提供了更優越的資料保護功能和效能，以保護敏感的資料及提升資料的安全性，同時皆搭配石墨烯銅散熱方案，有效增強散熱效率，以確保絕佳工作負載運作。S750-M80及S750-3A均通過軍規耐衝擊及震動標準認證，採用原廠高耐用3D TLC晶片，在系統效能與耐用度上相較一般消費級標準型3D TLC晶片大幅提升，並具備DRAM緩存晶片，擁有快取與緩衝功能，加速固態硬碟讀寫速度，全力拓展智慧平台升級應用市場。

DDR4 WT DIMM系列產品，為世界首款搭配超薄石墨烯銅散熱方案的工業耐用型DDR4寬溫記憶體產品，其具備的專利散熱技術除可提升記憶體模組本身散熱效率外，亦可確保長時間在高速運算及嚴苛溫度環境中系統的可靠度、穩定性與產品壽命。在原有寬溫規格下，進一步提升作業溫度範圍，最高可達到-40°C～95°C，全面領先業界。

目前廣泛運用於車載電腦，大幅降低因高溫造成熱當及延長IC使用壽命，將車輛系統故障風險降到最低，實現高速傳輸、高耐用度、低延遲的工作需求。DDR4 WT DIMM系列產品無論於功能、專利與安規資訊都經由精密雷射雕刻技術完美呈現高質感色系，並於包裝上採用工業防靜電包裝，達到綠能環保宗旨。

(時報資訊)

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