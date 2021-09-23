中國大陸恒大風暴恐拖累房地產市場，造成對水泥的需求減弱；整體營收超過六成來自大陸市場的台泥（1101）、亞泥（1102）表示，當地政府正執行「能耗雙控」政策，水泥供給嚴重不足，且市場進入旺季需求強勁，預期價格上漲趨勢持續，第四季營運「價漲量增」的格局不變。

9月以來大陸水泥價格平均已上漲15％以上，「能耗雙控」政策、水泥廠庫存下降、煤炭價格飆漲，更將激勵大陸水泥價格持續調漲，市場預期，今年第四季價格將明顯超過去年同期水平。

主要營業區域在華南的台泥，上周又再一次調廣東、廣西的水泥售價，每公噸已突破人民幣600元。台泥指出，恒大等房地產的風暴，並不是水泥廠擔心會影響第四季營運的問題，「供緊需旺」才是主導的因素。

台泥表示，產銷不平衡才是加大水泥價格調漲空間的動能，傳統上第四季是各基建工程、民間建築趕工時期，對水泥需求增加；而大陸政府能耗雙控政策勢必造成供給端失控，在下游搶料下，水泥價格調漲速度及幅度會比往年來的劇烈。

亞泥大陸市場營業區所在的華中地區，9月已有二、三波的漲價。亞泥表示，能耗雙控政策實施導致供給減少，而即將進入需求成長期，水泥價格勢必繼續上漲，客戶搶貨的動能會加大，第四季大陸水泥價格肯定會衝高到今年高峰。

台泥、亞泥預期，在「價漲量增」的趨勢下，大陸市場今年下半年的營收將呈逐月成長。

(時報資訊)

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