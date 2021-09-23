智慧電網系統整合大廠大同近日拔得頭籌，在桃園大園4MW儲能系統通過台電調頻備轉輔助服務能力測試，並率先取得電力交易專業人員資格，成為台灣首家具資格參與台電日前輔助服務市場的廠商。大同在通過台電調頻備轉輔助服務能力測試後，積極投入日前市場交易商機，將力拚2025年達到300MW參與量。

為減緩再生能源間歇性造成電網衝擊，達穩定供電品質的目標，台電推出日前輔助服務市場，該市場為電力系統運轉前一日，以提供調頻備轉、即時備轉、補充備轉及其他必要的輔助服務做為交易標的。

政府規劃2025年儲能系統參與輔助服務容量約為1,000MW，隨著未來再生能源併網量的增加，儲能系統需求量將逐年滾動檢討。

大同儲能事業部另提供台電1MW的雙邊合約AFC調頻輔助服務已於今年7月上線，依台電標準，每15分鐘服務品質指標至少須達到95％以上，才能取得全額收益，而大同的服務品質指標則達到100％。

大同表示，公司相當重視儲能系統最重要的安全性問題，無論是1MW的AFC雙邊合約案場或4MW的日前輔助服務案場，皆已通過業界最嚴格的UL9540儲能系統安全性現地認證，而大同亦是全台唯一通過該項認證的廠商。

大同擁有從發電、輸電到配電的設備與系統整合服務，近年致力於發展分散式能源管理系統的自主軟硬體整合技術開發，為台灣極少數具有智慧電網系統整合的大廠之一。

(時報資訊)

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