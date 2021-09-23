台灣規模最大的水資源回收系統BOT案－日勝生集團旗下日鼎水務「桃園污水下水道BOT案」22日宣布，正式取得銀行團簽署98.2億元聯貸合約，目標2026年完成第三期開發工程，接管戶數力拚達到19.1萬戶。

統籌主辦此次聯貸的兆豐銀表示，日勝生集團2012年起由100％持有的孫公司日鼎水務負責建構桃園市政府「桃園縣桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉（BOT）計畫」，為台灣最大水資源回收系統BOT案，而本次綠色聯貸案資金將支應日鼎水務為投資興建該計畫所需，授信期限十年。

日勝生透過100％持股的子公司日鼎循環經濟投控公司，再100％持股日鼎水務公司；2021上半年日鼎投控合併稅後純益達3.67億元，日鼎水務合併稅後獲利也達3.62億元，成為貢獻日勝生獲利最多的兩家轉投資公司。日勝生集團正全力衝刺子公司日鼎投控將來朝向IPO的計畫。

日勝生協理陳婷婷表示，日鼎水務的「桃園污水下水道BOT」，為台灣規模最大的水資源回收系統BOT案，2020年營收已達22.09億元。日鼎水務佈建大桃園區污水下水道系統，規模涵蓋桃園約7,610公頃六個都市計畫區；2020年廢水處理量，已比2019年增加24％。

日勝生表示，日鼎水務投入約100億元，持續開發桃園北區水資源回收一、二期擴廠工程，目前用戶接管戶數達到10萬戶，每日可處理污水量10萬噸；後續第三期，將規劃納入八德、內壢、擴大桃園延平地區、龜山的用戶接管作業，預計2026年底完成，接管戶數達到19.1萬戶。全案目標在2047年，大桃園地區用戶接管數達25.1萬戶。

日鼎水務為因應廢水污泥處理系統副產品沼氣，正同步研擬回收沼氣發電技術，計畫未來以此再生電力，可循環支持下水道系統運作。目前沼氣可回收量依行政院農委會沼氣發電研究數據計算，未來待沼氣技術成熟，每年預計可循環產生超過25萬度電力。

(時報資訊)

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