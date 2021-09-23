振興五倍券22日起開放數位綁定，全台百貨業瘋狂搶飆放大術。昇恆昌免稅商店同步抽限量500元抵用券、消費最高回饋2,000元，五倍券直接加碼變七倍；微風集團則推出放大七倍優惠活動，使用五倍券就可領價值6,000元的點數與1,000元禮品，直接變七倍，預估整體帶動七倍效益、業績增長更勝去年。

昇恆昌推出「昌粉券」，線上開放登記抽獎，限量1,000名幸運兒可獲得商品抵用券500元。看準五倍券商機，昇恆昌自10月12日更推出優惠活動，無論是否使用五倍券，只要購物消費最高回饋2000元，五倍直接加碼升級變七倍。

昇恆昌表示，自疫情爆發後，全台各地門市與台北市區內湖旗艦店不用護照、不用機票照樣能買，商品維持免稅優惠價再加上多重優惠折扣，配合政府發行五倍券，自10月12日起推出放大五倍券優惠活動，主打5,000元升級7,000元購物優惠，期反轉頹勢。

而微風集團去年振興超有感，今年加碼五倍券促銷，推出「放大七倍」的優惠活動，只要在微風廣場等六店使用振興五倍券參加七倍返還活動，就可以獲得微風積點禮遇會員點數6,000點（等同購物金6,000元），同時還可兌換價值超過1,000元來店禮，等同五倍券變七倍。

此外，微風為使振興券發揮最大效益化，88萬人次會員亦可選擇多次消費，使用電子/紙本五倍券單筆消費滿2,000元以上，即可抽GEORG JENSEN萬元行李箱，享點數五倍送，若於各館交易並首次使用Breeze Pay完成購物，單筆消費滿1,000元回饋1,000點，滿2,000元回饋2,000點，滿5,000元以上更有資格抽iPhone13，預計周周抽計有七台。

(時報資訊)