振興五倍券10月8日上路並自昨（22）日起開放數位綁定，為提早搶商機，城市觀光飯店與休閒度假旅館除推出餐飲與住房優惠專案、並結合早鳥優惠，企圖「鎖」住訂單，更紛紛「放大絕」、標榜加碼、倍數放大回饋，出手之重、優惠之殺，較去年更甚並掀市場大戰。

晶華國際酒店集團為搶振興券商機，整合旗下各酒店的住宿與餐飲資源，標榜祭出「15倍報復性回饋」，即日起至9月30日快閃推出「0元入住再送10,000」振興住宿專案，開放預訂10月8日起至11月30日台北晶華酒店精緻客房，持一本振興券5,000元入住，即可獲贈晶華酒店餐飲消費金5,000元，以及太魯閣晶英、台南晶英、礁溪晶泉丰旅和全台捷絲旅的住宿抵用金5,000元。

台北君悅酒店首波五倍券優惠將於10月8日至11月30日起跑，民眾持任一面額五倍券或好食券支付餐飲消費，即享面額加碼抵用1.5倍優惠，消費200元可抵用300元、滿500元抵用750元、滿千抵1,500元。

民眾凡持振興五倍券前往台北六福萬怡酒店的敘日全日餐廳、粵亮廣式料理、The Lounge大廳酒吧消費，最高可享優惠51折，再參加「吃貨享翻倍」抽獎活動，若持任一面額消費且滿3,000元有機會再獲得6,000元餐飲抵用券。

新北市板橋凱撒大飯店10月8日起至11月30日推出「振興券零元成本賺一萬」優惠，凡持振興券可享餐飲消費不限金額八折優惠外，住宿或餐飲消費當日累計金額滿5,000元以上，立即贈送5,000元飯店抵用券，包含住宿抵用2,500元、朋派西餐餐飲抵用2,500元，使用期限至2022年1月28日止。

礁溪老爺酒店推五倍券不限消費住宿、餐飲或一日遊商品，只要滿額1,000元，就有機會抽市價40,000元「極上老爺奢華和風之旅」度假專案，入住飯店唯一26坪大的「精緻老爺套房」，優惠限時到2022年1月27日。

(時報資訊)