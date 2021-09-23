歐系車在台灣有高形象優勢，吸引許多亞系、美系汽車品牌爭相引進歐洲廠生產的進口車來台，韓國品牌起亞（Kia）汽車首度將斯洛伐克廠生產的運動旅行車Ceed SW導入台灣，強調新車歐洲設計、歐洲生產的純正歐洲血統，迎合台灣民眾對歐系車的崇拜消費心態。

「你終究要開歐洲車，那為什麼不一開始就開！」Skoda知名的廣告詞，映證了歐洲車在國人心中有相當的份量。事實上，歐系品牌也拿下台灣進口車市場半邊天，尤其是豪華車、跑車品牌幾乎來自歐洲的情況下，拉高了歐洲車在國人心目中的地位。

看準歐洲車的高形象，許多非歐系品牌車廠，紛紛向歐洲取經。美國品牌的福特汽車，台灣就標榜兩款國產車Focus、Kuga設計出自歐洲，福特德國廠生產的Focus ST性能車，更在台灣締造熱銷、排隊候車的盛況。

日本進口車儘管在台灣有不錯的銷售，但仍有許多日系品牌引進歐洲廠的車型來台銷售，台灣三款熱銷的進口跨界休旅車，包括豐田（Toyota）CH-R、鈴木（Suzuki）Vitara、日產（Nissan）Juke，分別出自土耳其、匈牙利、英國等歐洲工廠。

來自韓國的現代起亞汽車集團則是「歐化」得更為徹底，尤其起亞汽車，直接請來歐洲汽車設計大師Sportswagon坐鎮設計，與德國法蘭克福設計中心團隊共同開發Ceed SW，並於斯洛伐克廠製造，可以說是100％的歐洲車。

起亞總代理台灣森那美起亞指出，Ceed車系過去僅限歐洲市場銷售，首度引進亞洲，選擇以台灣作為首發市場，凸顯對台灣市場的重視。

為打響歐風產品策略第一炮，台灣森那美起亞針對Ceed SW首批百輛訂出109.8萬元的國產價，且免費配備價值3.5萬元的12.3吋數位儀表板、五年不限里程保固，並享加價1.5萬元升級原價3萬元的車頂行李箱組，拿出總值超過10萬元的優惠，全力衝刺第四季銷售業績。

(時報資訊)