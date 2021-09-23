房價居高不下，尋求撿便宜的資金湧入法拍市場，法拍屋五項指標全面續熱，今年全台平均拍定單價每坪16.4萬、創下歷史新高，平均得標拍次2.46拍、平均加價率12.5％，為近八年最佳，平均每標投標人數、成交率二項指標，也僅次於去年。

法拍市場即使因疫情暫停執行拍賣業務二個多月，但今年法拍市場火紅，過去各法拍市場每年法拍屋約有1萬封標單投標，今年因疫情三級警戒法院暫緩拍賣業務二個月，不過迄今已有8,150封標單投標，4月拍賣台中南區一間透天厝甚至吸引165封標單搶標，「投資法拍屋」熱潮，堪稱近年最熱。

在愈來愈多人投標爭搶法拍屋下，法拍市場加價率提高、拍次降低、拍定單價更是水漲船高。根據寬頻房訊統計，今年迄今，每拍拍定需較底價加價12.5％，遠較過八年間約在10～12％間高出不少；平均2.46拍就能脫標，遠較過去十年間約在2.5～2.7拍為低。

而法拍屋價格更是受惠整體不動產市場轉熱，加上買盤競逐，拍定價格一路上揚，自2015年單價首度突破二位數，今年平均拍定單價達每坪16.4萬，十年來已上漲逾一倍。

此外，法拍屋競逐者眾，平均每標投標人數更是大幅成長，2015年每標不過2.57人投標，此後逐年快速提升，去年達到3.84人，今年也達3.81人，六都中新北、台中法拍屋最為熱門，平均每標標脫都有超過5人投標；平均每拍次拍定率達14.9％，近十年來也僅次於去年。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，各項指標均顯示，法拍屋整體熱度回到2013年房市景氣高點，熱門物件拍定價格幾乎與市價相當，即使不少不點交、有租約的物件成交行情，也逐漸接近市場價格，愈來愈多法拍客，不再是以低於市價入手思考，而是著眼於未來五年會漲到多少。

(時報資訊)