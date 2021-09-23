遊戲廠商智冠（5478）第三季、第四季在IP授權、新遊戲推出以及舊遊戲改版之下，營運將有望增溫，旗下IP授權的新手遊《天地劫》近期在台港澳推出，最快9月將有望有分成金進帳，舊遊戲也在近期則積極推出改版，而子公司中華網龍新手遊將有望最快於第四季推出，在多項動能帶動下，法人估智冠營運將有望逐季成長。

智冠旗下IP授權手遊《天地劫》第三季在台港澳推出，最快9月將有分成金進帳，有望帶動智冠9月營收表現。《天地劫》為由智冠IP授權、由紫龍遊戲開發，今年第一季在中國大陸推出時獲得好成績，第二季已有分成金收入挹注。第三季正式在台港澳推出後，上線首日登上App Store、Google Play雙平台下載榜第一名，9月開始將有台港澳地區的分成金收入。

另外，中華網龍目前正積極開發兩款遊戲，一是玄幻仙俠MMORPG手遊《天子傳奇M》，該遊戲以香港知名漫畫家黃玉郎筆下同名作品IP為基礎，線上遊戲推出至今已屆10年，仍在穩定經營中，累積400～500萬會員，35萬人同時上線成績，而除了華文地區以外，在泰國、印尼、日本、馬來西亞等地也都相當受到玩家歡迎。

另一款則是改編自知名黃易小說IP的MMORPG手遊《尋秦記》，智冠表示，預計其中一款將會在今年第四季推出，另一款將落在2022年，新手遊推出後若市場反應不錯，也將會是智冠第四季營運主要動能。

除了新遊戲推出以外，智冠近期也為旗下多款舊遊戲推出內容更新與改版，將有望刺激遊戲內的消費力道熱度。

智冠上半年歸屬於母公司業主稅後淨利4.33億元，年減13.3％，每股盈餘3.57元。今年1月～8月累計營收45.93億元，年減7.06％。

(時報資訊)

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