隨著5G及物聯網的崛起，資訊安全成為產業界的重要議題，愈趨便利的連網裝置，帶來愈大的資安風險，實為企業不可逆的挑戰。面對持續加速的數位轉型，日月光嚴格檢視、提升資安防護網與管控機制，以強化客戶信任，搶攻熱絡的半導體封測市場。

日月光於2015年成為全球半導體晶圓封測代工第一家獲國際ISO 15408安全認證EAL6現場驗證的企業；而今疫情的考驗，高雄廠更展現決心，經多次跨國驗證單位線上稽核，順利取得全球行動通訊系統協會（GSMA）認證。

日月光高雄廠於2021年8月通過行動通訊安全認證標準，取得GSMA認證。以製造商的身份，完成生產站點與流程的全面性稽核，符合UICC生產安全標準（GSMA SAS-UP）。未來，日月光高雄廠可在eSIM的架構規範下，承攬生產製造的需求，而且產出的eSIM安全等同於傳統SIM卡的保障，提升整體供應鏈的效率，帶來更靈活的運用。

物聯網技術的普及，促動產業的數位轉型，相關應用產品需求更是大幅提升。其中，通訊需求為了滿足不同的環境與層次，需要機動性高且便利的連網功能，有別於現今廣泛使用的實體SIM卡，一次只能使用一個行動網絡。嵌入設備中的eSIM相當於將SIM卡數位化，不僅減少空間的使用限制，更強化穩定性與安全性，儼然是個有效因應的解決方案，也因此許多物聯網終端設備採用eSIM，更被視為掀起新一波5G風潮的重要關鍵之一。

日月光站在使用者的角度，乘著5G浪潮，規劃貼近日常的系列智能生活服務，藉以強化在智慧交通、智能家居、智慧城市等多樣化的物聯網應用。而智慧物聯網（AIoT）結合人工智慧（AI）與大數據分析，奠定了多元、創新的智能基石，驅動半導體產業的升級與成熟，成為帶動科技的主流趨勢。

日月光投控8月集團合併營收月增8.5％達504.50億元，較去年同期成長20.3％，累計前8個月集團合併營收達3433.26億元，較去年同期成長20.8％。法人預估日月光投控第三季集團合併營收將介於1,550～1,600億元之間，與上季相較成長22～26％並創下歷史新高，以7月及8月營收表現來看，9月集團合併營收可望改寫歷史新高紀錄。

(時報資訊)

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