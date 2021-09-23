連接器廠胡連（6279）22日宣布，與全球汽車座椅和電子電氣技術領導公司李爾（Lear）簽署最終合資協議，將在揚州成立汽車零部件貿易合資公司，於全球提供具競爭力的連接器系統產品組合，並朝全球化布局、以及進軍國際市場跨出重要一步。

胡連表示，雙方合作將提升胡連在汽車連接器領域的知名度，展示技術的創新能力，藉由上下游垂直整合，提供可擴展的製造能力，以雙方優勢的技術能力及市場為基礎，提供全球具競爭力及可靠產品。

胡連董事長張子雄提到，通過產業垂直整合，胡連連接器將進入國際汽車製造商供應鏈，同時，雙方合作也將提升胡連在汽車連接器領域的市場地位，優化現有產品和技術創新能力。

雙方預計第四季獲監管部門批准後，於中國揚州成立合資公司，有利於迅速擴大李爾的垂直整合能力，為全球汽車製造商設計和生產一系列用於當前和未來車輛架構的連接器系統產品。

中國為全球最大汽車市場，也是全球領先的電動汽車市場，李爾自1966年進入中國以來，積極結合全球工程能力及本地知識及資源優勢，為中國整車廠商提供技術領先、成本優化的汽車座椅和電子電氣解決方案，目前李爾在中國有48家製造工廠。

李爾亞太電子電氣業務副總裁孫逸表示，合資公司將利用胡連現有的連接器系統產品與李爾強大的電氣架構系統，以及雙方和全球汽車制製造商穩固的合作關系，進一步構建強大的高品質創新產品。

受惠於今年來車市持續回溫，胡連上半年營運成長顯著，8月營收3.75億元、月增3.2％、年增25.6％，累計前8個月營收達30.7億元、年增50.8％，為歷年同期新高。法人表示，看好傳統旺季到來、車用需求持續強勁，加上疫情逐漸受控，胡連第四季營運優於第三季可期。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意