AOI設備廠晶彩科（3535）舉行法說會，近年來追求產品多角化，今年包括PCB、半導體、先進封裝等非顯示器設備的營收比重增至兩成。副總經理王子越表示，期望在2025年包括LCD、AMOLED、MiniLED／MicroLED等顯示器相關產品比重降至五成，讓營收、獲利表現更穩定。

晶彩科今年上半年本業營運優於去年同期，不過上半年新台幣強勁升值11％，吃掉獲利，造成第二季出現虧損。累計今年上半年合併營收約7.33億元、相比去年同期成長34.5％，毛利率約26.97％、略優於去年同期，營業利益約6,386萬元、年增64.88％。業外損失約1,893萬元、主要來自於匯兌損失，侵蝕了獲利，稅前淨利約4,493萬元、年成長34.92％，稅後淨利約4,118萬元、年成長39.97％，每股盈餘約0.52元。

王子越表示，2021年是晶彩科AI元年，發表AI即時自動光學檢測系統，並與PCB和MicroLED大廠合作導入，提供智能化AOI以解決傳統過檢、漏檢兩難。特別是在疫情之下，很多地方都有缺工與檢測人力不足的問題，公司提供自動化、智能化、客製化AOI設備，搶市場商機。

對於未來展望，王子越表示，這兩年情況是穩定發展，晶彩科有更多質的提升，期待獲利更穩定。過去顯示器設備的貢獻都在九成以上，但是單一行業起伏太劇烈，期望透過產品線多角化來穩定公司的營收和獲利。今年晶彩科上半年營收貢獻還是以顯示器相關為主，包含LCD、AMOLED、MiniLED／MicroLED等，營收比重約八成。而晶彩科積極拓展半導體、PCB、先進封裝等產業，出貨也逐漸成長，公司目標在2025年，顯示器相關設備的營收占比降到五成。

晶彩科下半年出貨續強，累計今年前8個月合併營收約9.8億元，相比去年同期成長44.35％。晶彩科表示，下半年市場變數仍多，航運、缺櫃問題、福建等地疫情加劇，都可能影響出貨，實際營運表現還要再觀察。

(時報資訊)

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