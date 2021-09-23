進入下半年，中小尺寸面板價格全面下滑，CINNO Research指出，主要因全球多地疫情反覆導致需求不及預期，此外，第一季提前拉貨墊高的庫存水位未完全消解，再加上游零組件缺貨影響，終端開始控制面板庫存。整體來看，9月a-Si／LTPS面板將連續第三個月價格下降0.1美元，AMOLED面板價格受晶片缺貨影響將繼續保持高檔橫盤。

持續漲價近一年的a-Si面板在今年7月進入價格下行周期，8月價格續跌，主要是因為第一季終端拉貨動能強勁，但是第二季包括印度、東南亞等地疫情加溫導致需求減少，庫存未完全去化，使得增補庫存需求放緩。此外，上游零組件的持續緊缺也一定程度抑制了低階手機市場需求，估計9月a-Si面板價格將延續下跌趨勢，平均跌幅約0.1美元。

從供應面來看，惠科新產能持續開出，公司策略性擴大產品線，除了IT面板之外，也進軍a-Si手機面板市場，其綿陽8.6代線目前已開出了5.93HD、6.22HD等手機產品，主要針對華南白牌市場。其他面板廠則是積極調整產品組合，5代以下的產能積極轉往車載、工控等其他應用。

就平板電腦市場來看，亞馬遜封號事件影響持續發酵，而且晶片缺貨也一定程度抑制了下游出貨，使得平板電腦需求第三季旺季不旺，9月份平板電腦面板價格跌幅約1～1.2美元。

CINNO Research預估2022年OLED驅動IC供應將持續緊缺，而OLED手機面板的主要驅動IC供應商聯詠科技晶片供應繼續承壓。部分品牌廠商為保證晶片供應不受影響已開始提前鎖定明年產能。CINNO Research預估，9月和10月AMOLED面板受晶片緊缺影響，價格將繼續持平，a-Si／LTPS產品價格將會繼續小幅下降0.1美元。

(時報資訊)

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