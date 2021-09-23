5G網路在新興市場覆蓋率低，但消費者似乎都先想把5G手機買起來再說，市調機構Counterpoint Research表示，去年第四季以來新興市場5G手機銷售量快速增加，至第二季5G手機新興市場出貨量已有2,290萬支、季增6.5％，而與此同時，新興市場智慧型手機第二季出貨量卻是季減5％，中價與低價5G手機將會是新興市場擁抱5G網路的過程中最大受惠者。

雖然5G智慧型手機從2020年起已經大量問世，不過直到去年蘋果首度推出支援5G的iPhone 12系列後，全球5G手機出貨量才出現飛越式成長，對5G網路滲透率與覆蓋率都偏低的新興市場來說，似乎也是如此。

根據Counterpoint資料顯示，5G手機在新興市場的出貨量一直少得可憐，直到去年第三季、也就是支援首款5G的i12上市後，5G手機出貨量來到400多萬支左右，去年第四季跳升至1,730萬支，季增幅度超過三倍，今年第一季新興市場5G手機出貨量持續成長至2,150萬支，又再比上一季增加24.2％，雖然第二季受到疫情肆虐影響新興市場智慧型手機出貨量，但5G手機出貨量仍季增6.5％，來到2,290萬支。

Counterpoint表示，新興市場5G手機出貨量不僅有i12系列的推波助瀾，中國品牌如小米、OPPO、vivo、realme等不斷推出中價位與入門的5G手機，同樣刺激東南亞與中東這些新興市場的出貨量。

而在新興市場5G手機品牌第二季市占率排名方面，根據Counterpoint資料顯示，產品平均單價最高的蘋果高居第一，以中高階機種為主力的一加為亞軍，主打CP值的realme則以15.9％位居第三，市占率比上一季激增7.1個百分點，Counterpoint指出，以realme為例，在新興市場推出大部分消費者負擔得起的5G手機，已經證實可以有效的顛覆市場現況，尤其印度市場第二季5G手機出貨量季增幅度高達75.5％，預期下半年也會維持同樣的強勁成長，另外，東南亞多國今年下半年都將開始建置5G網路，明年5G網路商用後，都會帶動對中低價5G手機的需求。

(時報資訊)