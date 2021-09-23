財政部表示，「直系血親卑親屬」、「受撫養兄弟姊妹」兩種未成年親屬的遺產扣除額為距成年年齡每差一歲可額外減免50萬元，原本10歲繼承人可獲得550萬元遺產減稅額度，但因應法定年齡自2023年起下降至18歲，10歲繼承人未來減稅額度只剩450萬元。

2021年遺產稅免稅額為單件1,200萬元。而遺產稅六大扣除額為配偶扣除額493萬元、直系血親卑親屬扣除額每人50萬元、父母扣除額每人123萬元、重度以上身心障礙特別扣除額每人618萬元、被繼承人扶養之兄弟姊妹或祖父母扣除額每人50萬元、喪葬費扣除額123萬元。

遺產總額減除免稅額、扣除額後為遺產淨額，若遺產淨額為5千萬元以下皆適用10％稅率；超過5千萬元、低於1億元部分則適用15％；超過1億元部分適用20％。

依遺贈稅法規定，繼承人為直系血親卑親屬或受扶養的兄弟姊妹，每人可從遺產總額中扣除50萬元，等於是基本的減稅額度。如果是未成年者，還可按其年齡距屆滿成年之年數，每年加扣50萬元。

財政部高雄國稅局指出，民法第12條今年1月修正，法定成年年齡下修為18歲，並訂於2023年施行，屆時發生繼承案件，未成年者每年加扣扣除額年數只能計算至18歲。

(時報資訊)