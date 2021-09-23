財政部國庫署22日指出，截至今年8月底，我國中央政府總預算歲入累計實收數為1兆5,965億元、年增8％，已達到全年預算數77.8％，主要可歸功於今年稅課收入較去年同期增加3,064億元，另9月還有各企業股利配發重頭戲，估計全年歲入可達標。

國庫署副署長顏春蘭指出，今年我國因國家撙節財政有成，歲入、稅收應該可達到預算數，並無再舉新債還舊債情況，可將全年超徵數用於還債，有望達成連四年實質還本的成績。

今年全國總稅收預算數目標為2兆4,385億元，包括中央稅收1兆6,785億元、地方稅收（含統籌稅款）6,680億元、中央特種基金920億元等三大預算目標。

中央前八月稅收實際課徵1兆3,810億元，預算達成率約82.3％；而前八月地方政府稅課收入與中央統籌稅款4,790億元、預算達成率約71.7％；前八月中央特種基金760億元、預算達成率約82.6％。

顏春蘭指出，今年前八月中央政府稅收較去年同期增加超過3千億元，主要是今年營利事業所得稅因去年暫繳稅款遞延入帳而年增1,566億元，另證券交易稅受惠於上半年台股交投熱絡而挹注稅收，較去年同期增加1,021億元。而營業稅及貨物稅分別增加因國內產銷活動穩定、車市消費回溫，因此分別年增284億元及125億元。

另外顏春蘭也強調，9月歲入還有一大重頭戲：股利收入。因我國中央政府持有不少企業股份，預計今年9月將陸續獲配股利，如9月16日台積電已派發首季股利，其他還有中華電股利將於9月28日入帳。

不過，我國今年營業盈餘及事業收入、財產收入、規費、罰賠款等非稅課收入較去年同期約減少1,888億元。顏春蘭認為，關鍵在去年有5G頻譜競標收入1,432億元、國產署的世貿三地上權案權利金313億元等形成高基期因素，惟今年沒有類似的一次性大額規費、財產收入進帳，導致非稅課收入較去年衰退，但是全年歲入應該可達到預算數。

(時報資訊)