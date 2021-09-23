振興五倍券首日上路，各家優惠有限額、民眾瘋搶導致當機災情頻傳，樂天銀22日指出，因預期數位五倍券綁定首日系統會有災情，因此不急推出五倍券優惠，但樂天拚振興也不落人後，祭出PChome購物50％現金回饋，10月31日前只要用樂天銀行App連結Pi拍錢包，再於PChome線上購物，就有50％現金回饋，「免登錄、無低消、名額無上限」，不必搶就回饋，定存再給年息2％。

樂天銀選在振興五倍券開放的同一天推出50％高額回饋的網購優惠，每人回饋上限新台幣1千元。樂天銀行指出，此次網購戰場鎖定「PChome線上購物」、「PChome 24h購物」、「PChome 24h購物書店」等平台，「免登錄、無低消、名額無上限」，客戶不必搶破頭。

民眾只要登入「樂天銀行App連結Pi拍錢包」，掃描上述PChome旗下購物平台的訂單QR code完成付款，即有50％現金回饋，回饋金將直接匯入帳戶變成存款，等於買2千賺1千。活動限時至2021年10月31日，有興趣的民眾打開手機，即可線上申請樂天銀行帳戶，最快十分鐘就能完成。

同期間樂天銀還推出2％超高年利率的一個月優惠定存，無論是追求穩定報酬的保守型投資人、剛出社會的新鮮人、或是高資產的新貴或企業家，所有族群皆可適用。此優惠定存專案提供三種存單金額2萬、5萬、10萬，讓客戶可依照財力狀況自由選擇，而且無須長期鎖住資金，存期一個月即可領回2％年利率。

(時報資訊)