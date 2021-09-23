振興五倍券上路的首日，台灣Pay就傳出捷報，截至22日傍晚6點止，八大行庫合計已近31萬9千戶，短短一天就比去年振興三倍券綁定台灣Pay多出一倍的成果。

據悉，首日的台灣Pay綁定以本次出面統籌八大行庫的台銀力道最猛，一天內可說「連破二級」，包括800元、500元兩種等級的早鳥禮全部用滿；合庫、一銀、華銀、兆豐、彰銀等五家的800元早鳥禮也全部發完，等同幾乎所有行庫的最早鳥滿額禮在五倍券上路第一天就全部發完，這種搶登熱潮，可說出乎行庫意料。

大型行庫主管指出，不論是主綁人或參與共同綁定的被綁人，只要在每家行庫的前41,250名額內，都可以獲得800元早鳥禮，之後的21,250名額可獲配發第二級的500元早鳥禮。以今年綁定台灣Pay這種盛況來看，可能接下來500元的滿額禮也會在這二天發完，接下來就由財金公司接力，負責提供不限名額的每戶綁定禮300元。

相較去年八大行庫在振興三倍券綁定台灣Pay僅有不到17萬人，這回綁定振興五倍券的成果可以說是揚眉吐氣，一天之內就破32萬戶，比起振興三倍券實施半年的台灣Pay綁定量高出一倍，戰果非常驚人。

截至22日傍晚6點，除了台銀以近63,000人次的台灣Pay為「領頭羊」，合庫以約47,200居次，華銀、兆豐、彰銀的規模也都在45,000人次左右，一銀也有約42,200名。

本次大型行庫不僅台灣Pay綁定表現出色，信用卡上面也有斬獲，其中公股最大發卡行一銀信用卡綁卡量接近22,700人次，華銀在信用卡的五倍券綁卡也接近19,000人次、合庫約14,800人次、彰銀超過4,600人次。

(時報資訊)