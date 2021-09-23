物價漲，庶民有感。國泰金控22日公布9月時事調查結果，有87.2％的受訪者認為目前物價水準較一年前上漲；有83.7％則預估未來一年物價還會比現在更高，有35.4％受訪者預估一年後台灣通貨膨脹率會高於2％，有38.1％則覺得會介於1～2％之間。

對於台灣2021年經濟成長率，逾75％受訪者預估高於3％以上，甚至34.8％預估介於5～6％，主要是台灣今年出口依舊暢旺，主計總處預估全年台灣經濟成長率可達5.88％，民眾應也認同此預估。

國泰金控每月針對其集團客戶發出電子問卷，調查經濟投資等感受，每月都會有時事問題，9月則是通膨感受，由於防疫警戒7月下旬才降到第二級，在政府發放刺激消費的五倍券及疫苗施打普及率提高與疫情受控後的解封，外界預估通膨率可能升高。

由於原物料上漲等因素，國泰金9月調查結果顯示，有87.2％受訪者感受到目前物價水準是比一年前上漲，10％覺得「不變」，僅1.5％覺得是下跌。

雖政府預估2021年台灣通膨率應在1.74％，但46.3％民眾覺得會高於2％，有7.3％估超過3％，介於1.5～2％間則占40.1％。對於2022年，有83.7％受訪者覺得物價會比今年再上漲，覺得「不變」占12.3％，只有1.7％估會「下跌」。

而預估2022年通膨率高於2％者則為35.4％，比預估今年高於2％者低，有38.1％預估介於1～2％。

(時報資訊)