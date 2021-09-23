兆豐銀22日公告遴選新光一號（新光R1）不動產管理機構，已完成相關報告及評分，內部確定由晶華公寓大廈管理維護公司得標，兆豐銀目前正進行內部程序後將對外公告，而同樣有去競標的原新光R1管理機構新昕國際落敗，至此新光R1確定再與新光集團無關。

這次新光R1應受益人大會決議，重新遴選不動產管理機構，共有二家公司前來競標，一就是原本新光R1的管理機構新昕國際，另一家就是晶華管護，在歷經資格標、簡報及價格等考量後，最終由晶華管護勝出，而晶華管護亦向金管會承諾「會好好管理新光R1給別人看」，即不會如外界擔心的馬上就要清算拍賣新光R1的不動產。

以新光人壽擁有的不動產證券化的新光R1，擁有新光天母傑仕堡、位於南京東路三段的新光國際商業大樓、建國北路一段的台証金融大樓、台南新光三越百貨大樓，依法規規定，這些不動產在證券化後，就算是真實出售，所有權已不再屬於新光集團，但早期壽險公司將不動產證券化後，會投資自家的REIT（不動產投資信託基金）或REAT（不動產資產信託基金），再加上不動產管理單位多數也是這些壽險公司的關係企業，等於還是擁有一定的主導權。

據透露，新光集團在不慎處分過多新光R1後，持股占比略顯弱勢，2021年4月晶華管護以信託監察人身分召開受益人大會，又列出新光R1有閒置車位，卻長期租用新壽或新光建設的車位，且新昕國際又複委託給新壽樓管等情況，會議決議終止與新壽等車位承租契約，也不得再複委託新壽樓管，更要求更換基金委任律師、不動產管理機構。

在律師、信託監察人等都陸續更換後，兆豐銀行8月開始遴選新的不動產管理機構，新昕國際雖發出「重婚」抗議，但最終仍前往投標，9月15日審查會後，確定晶華管護以較優的分數勝出，目前就等兆豐銀公告，至此確定新光R1與新光集團已無太大瓜葛。

(時報資訊)