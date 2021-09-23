政策指引，一直是觀察中國股市來龍去脈的最佳風向球。自中國國家主席習近平2012年就任以來，「維穩」已為中國經濟發展戰略的主要論調，不再是一味的追求高成長，而是採取兼顧「經濟成長目標」及「防範系統性風險」的雙支柱調控架構。這也是為何在這幾年，除了中國經濟發展最重要的「十三五規劃」與「十四五規劃」等發展政策外，不時還有「打貪腐」、「供給側改革」、「金融去槓桿」與「反壟斷」等監管措施出現。

積極的發展政策，如「中國製造2025」、「一帶一路」，讓歐美國家意識到中國的即將強大，引爆了中美貿易戰的序幕，也讓中國經濟發展政策，由前期的鋒芒畢露，調整為近期的韜光養晦。

為加速解決中美貿易戰，2021年7月30日，中共中央政治局會議指出產業的關鍵技術受制於美方「卡脖子」難題，將全力發展「專精特新」中小企業。專，即專業化程度高；精，即精緻化管理深；特，即特色化技術廣；新，即創新化能力強。

隨後，從中央到地方，紛紛提出包含財稅優惠、融資便利、與獎勵補貼等政策，致力在機械設備、化學工業、醫藥生物、電子工業、電器設備、計算機與汽車等產業，扶植「專精特新」小巨人。而這個鮮明的產業發展政策，就將鎂光燈聚焦在中小企業上，亦即創業板、科創板與深證中小企業100指數等個股，將最能夠直接受惠這個產業政策。

依據外媒統計，「共同富裕」這個詞在習近平2021年的演講或會談中，總計出現了65次。最近一次出現在中央財經委員會8月17日召開的會議上。在中國，「共同富裕」早在1953年就由毛澤東提出，但在社會主義忽略經濟發展下，未能實現。而近年來，中國的經濟發展，已達成某程度的「富裕」，於是乎，「共同」便成為習近平的下一個實踐目標。

根據中國官媒所揭示的資訊，「共同富裕」指的並不是同時、同步、或同等的富裕，而是以鼓勵「勤勞致富、創新致富，鼓勵辛勤勞動、合法經營、敢於創業的致富帶頭人」，並且在推動共同富裕的過程，強調「循序漸進」，而非「一蹴而就」。其中「循序」就是允許與鼓勵一部分人、一部分地區先富起來，然後幫助和帶動更多乃至全中國人民富裕起來。

由此可見，共同富裕的實現是一個動態的、非同時富裕的過程。而就十四五規劃來看，中國政府允許與鼓勵在產業發展上扮演領頭羊的，首先要發展起來的，就是當前的關鍵趨勢產業，包括半導體、5G、AI、新能源電動車、高端生物技術與醫療設備等。

未來，中國政府為了達到「共同富裕」政策目標，將致力發展「專精特新」中小企業，並著眼在如半導體、5G、AI、新能源電動等關鍵趨勢產業。但也同步的利用如對電商龍頭的反壟斷、補教行業的雙減、網路及數據的安全、銀行與地產的信用管制等監管制度的執行，建立其恩威並濟的政權實力。

投資中國，跟著政策走，投資人須保握這次在監管制度施行下所創造的股市回檔投資契機，加上近期中國人民銀行或將因應趨緩的景氣現況，加大放寬貨幣政策，還有時序即將進入年底的傳統旺季需求，金九銀十的股市多頭將可期待。順著未來關鍵趨勢產業的風，迎著全力發展中小企業的潮流，將可引領投資人徜徉在未來中國股市可長可久的多頭藍海上。

(時報資訊)