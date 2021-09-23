小米重金為造車鋪路，旗下小米長江產業基金在2021年領投大陸自駕與AI晶片廠商黑芝麻智能兩輪融資，使該企業茁壯成為估值20億美元的獨角獸，有望在2022年挑戰IPO。

黑芝麻智能22日在其公眾號宣布，2021年已經完成規模數億美元的戰略輪以及C輪兩輪融資，戰略輪由小米長江產業基金、富賽汽車等大陸產業龍頭企業參與投資，C輪融資由小米長江產業基金領投，聞泰戰投、武岳峰資本、天際資本、元禾璞華、聯想創投、臨芯資本、中國汽車芯片產業創新戰略聯盟等跟投。

黑芝麻智能表示，公司投後估值達到20億美元。該公司成立於2016年，此前曾傳出有意在2022年赴上海科創板上市，外界關注完成C輪融資後黑芝麻智能的動向。

黑芝麻智能抓住大陸晶片當地化的機遇，鑽研自駕與AI領域，目前與一汽集團已有深度合作關係，雙方在2019年底開啟自駕合作後，短短一年多的時間，黑芝麻智能已為一汽多款車型開發智慧自動駕駛平台，而此次參投的富賽汽車，正是一汽所持股的公司。

另一方面，市場也關注黑芝麻與小米會擦出什麼火花。小米大陣仗宣布造車前後頻繁投資汽車產業鏈，在晶片方面除了黑芝麻智能外，還投資包括蘇州雲途半導體等企業。在自駕方面，小米此前還斥資逾7千萬美元，收購自駕技術方案公司深動科技，組成一個規模150人的自駕團隊，並且還在持續招兵買馬。

此外，小米目前在晶片產業上也形成一條巨大投資鏈，據上海證券報整理，小米、小米長江產業基金、順為資本在2021年已投資逾20家晶片公司，涵蓋AI、顯示驅動、射頻等多領域，當中不少企業也成功赴科創板上市。

(時報資訊)