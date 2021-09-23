大陸政府推進整治金融科技的行動，接管螞蟻集團所擁有的消費者數據，目前螞蟻信貸花唄已逐步接入人行徵信系統，用戶紛紛收到通知，需同意授權人行才可使用服務，未來使用花唄，也將影響到消費者生活上的信用分數。

上海證券報17日引述花唄說法，花唄從2020年開始就逐步接入金融信用基礎數據庫（人行徵信系統），在用戶授權的前提下，花唄的相關資訊會逐步納入徵信系統。報導稱，包括騰訊體系的微粒貸、京東白條等，此前也已經接入了人民銀行徵信系統。

如今新用戶開通花唄時，就必須簽署授權書同意將資訊發送給人行徵信系統，舊用戶如今也紛紛收到服務升級以及授權書簽署要求，資訊將每月上報給人行徵信系統。證券時報指出，倘若用戶選擇不升級，最終將無法使用花唄。

證券時報引述博通諮詢金融行業資深分析師王蓬博說法稱，透過花唄全面接入，人行徵信系統逐漸補全個人徵信的場景，能全面紀錄個人信用活動，倘若用戶在花唄上有逾期等不良現象，也將影響到個人房貸、就業等面向。

花唄則對此回應，接入徵信系統後能幫助用戶增加徵信訊息全面性，99％以上的花唄用戶都有良好使用紀錄，正常使用、還款，將不會導致貸款困難。

人行在4月時提出螞蟻整改五大方向，包括嚴格合規管理花唄等業務。銀保監會也在6月初時批准重慶螞蟻消費金融有限公司開業，納入花唄、借唄等業務，使得螞蟻花唄營運主體從網路小貸公司變更為持牌消金公司，須滿足更嚴格透明的規範。

此外，人行還要求螞蟻斷開支付寶與花唄等產品的不當連接，將支付工具與信貸業務區分開來，減少支付寶這個流量龐大的平台，外界也關注會否衝擊花唄業務。

稍早外媒曾報導，螞蟻可能在10月與國資合資成立新的信評公司，國資可能掌握逾半股份，透過這種將數據控制權交給政府的措施，螞蟻集團將能繼續進行個人徵信業務，也有望重啟IPO。

整改的主軸是螞蟻必須轉型成金控公司，日前最新披露的阿里巴巴董事會名單中，也不見螞蟻集團董事長井賢棟的名字，以符合金控公司不得在其他營利機構兼職要求。

(時報資訊)