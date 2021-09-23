22日為中秋節後大陸股市首個交易日，滬深兩市22日合計成交值達到人民幣（下同）1.15兆元，自7月21日以來，連續第44個交易日成交值破兆元，打破2015年的連43日紀錄。

大陸三大指數：上證指數、深成指、創業板指22日漲跌互現，收盤分別上漲0.4％、下跌0.57％、下跌0.91％。在各類股方面，受惠於大陸官方政策加持，風力發電概念股22日掀起漲停潮。其中，龍源技術、內蒙華電、華能國際、中閩能源、浙江新能等多檔個股均收報漲停。

證券時報報導，近年來大陸高層多次重申減能減碳的決心，相關政策頻繁推出。大陸國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬10日表示，「十四五」時期（2021年至2025年），大陸可再生能源發展將進入大規模、高比例、市場化、高品質發展的新階段。其中，在中東南地區推進就地開發，特別在廣大農村推進實施「千鄉萬村馭風計畫」。

「千鄉萬村馭風計畫」即風電下鄉，在廣大鄉村地區開發分散式風電專案。根據中國風能協會測算，全大陸69萬個行政村，如果其中有10萬個村莊可以找出200平方公尺，用於安裝兩台5MW風電機組，大陸就可達成1,000GW的風電裝機規模。

光大證券指出，現階段風電類股的上漲邏輯在於三大需求：清潔能源基地與海上風電基地建設、風電下鄉、「十四五」規劃。這三大因素提振了市場對於後補貼時代風電裝機預期。考量到碳中和的推進，「十四五」期間單一年度裝機量維持50GW以上的可能性較大。

另一方面，從7月21日至9月22日滬深兩市成交值雖持續達到兆元巨量，但單日成交值尚未突破過2兆元。對此，中航證券首席經濟學家董忠雲分析，如果中國人民銀行政策超預期寬鬆，那麼2兆元的交易值就可能會出現。從健康發展的角度來看，2兆元的常態化交易值需要匹配更大的總市值，因此可能還需要一定的時間。

在大陸「房住不炒」政策背景下，大量資金從房市流入股市，帶來增量資金。陸媒中新經緯引述前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，房地產的「黃金十年」接近尾聲，A股市場將迎來「黃金十年」的機會，在房市加強調控以後，大量的居民儲蓄轉向資本市場，未來資本市場的機會只會多不會少。

(時報資訊)

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