美國將中國電訊設備供應商華為納入「實體清單」，在全球科技業引起軒然大波。未來可望負責監督對中出口政策的美國商務部副部長提名人艾斯特維茲（Alan Estevez）表示，預計華為將持續留在貿易黑名單中。此外，拜登政府還將著手調查華為拆分品牌榮耀，是否協助華為規避黑名單。

路透引述艾斯特維茲在當地時間21日在參議院金融委員會的聽證會上表示，華為對美國國家安全構成威脅，因此他將在上任後，持續把華為納入貿易黑名單，以阻止中國獲取美國的敏感技術。

曾在美國五角大廈以及美國外國投資委員會（CFIUS）任職的艾斯特維茲還表示，將著手調查從華為分拆出來的品牌「榮耀終端」，以釐清華為是否有意利用榮耀減少或繞道美國黑名單的任何限制。

艾斯特維茲強調，他曾見過中國先前的行動，需加強對關鍵技術的管制，並提高美國半導體供應鏈的彈性。

對此，華為引述先前聲明回應，公司不會持有榮耀的股份，也不會參與榮耀的任何業務管理活動。

外媒報導，早在8月份就曾有多位美國議員向美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）致信指出，華為出售榮耀的舉動是逃避出口管制，要求將榮耀一併列入「實體清單」。

但是，美國歐亞集團全球技術政策實踐分析師崔歐羅（Paul Triolo）則認為，因為榮耀並未使用核心材料或零件，因此官方很難證明榮耀對國家安全構成威脅，更有甚者，該公司製造出來的設備並不在美國境內銷售。

(時報資訊)