大陸對智財權保護不足，長期以來受外界詬病，為全面提升智財權創造、運用、保護、管理和服務水準，大陸國務院22日公布「知識產權強國建設綱要（2021～2035年）」，目標到2025年，對智財權的保護更加嚴格，社會滿意度保持較高水準，到2035年，智財權競爭力躋身世界前列。

　新華社報導，此次綱要指出，要完善積體電路布圖設計法規、制定修改強化商業秘密保護方面的法律法規，完善規制智財權濫用行為的法律制度以及與智財權相關的反壟斷、反不正當競爭等領域立法，並加快大數據、人工智慧、基因技術等新領域新業態智慧財產權立法等。

　綱要指出，目標到2025年，智財權強國建設要取得明顯成效，智財權保護更加嚴格，社會滿意度達到並保持較高水平，專利密集型產業增加值佔GDP比重達到13％，版權產業增加值佔GDP比重7.5％，智財權使用費年進出口總額達人民幣3,500億元，每萬人口高價值發明專利擁有量達到12件。到2035年，大陸智財權綜合競爭力躋身世界前列，智財權制度系統完備，智財權促進創新創業蓬勃發展，全社會智財權文化自覺基本形成，全方位、多層次參與智財權全球治理的國際合作格局基本形成，中國特色、世界水平的智財權強國基本建成。

(時報資訊)

#大陸 #智財權 #反壟斷 #GDP

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